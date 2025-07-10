Adana'da otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Cenazeye çiftin yakınlarının yanı sıra Pozantı Kaymakamı İmran Demirel ile Belediye Başkanı Ali Avan da katıldı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

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