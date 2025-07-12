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        Adana'da nehre giren kişi kayboldu

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Seyhan Nehri'nde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 20:05 Güncelleme: 12.07.2025 - 20:05
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        Adana'da nehre giren kişi kayboldu
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        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Seyhan Nehri'nde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Otluk mevkisinden Seyhan Nehri'ne giren Musa Çal, bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler nehir ve etrafında arama çalışması başlattı.

        Çal'ın uzman çavuş olduğu ve izinde memleketine geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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