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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'dan Adana Demirspor'a destek mesajı

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor için başlatılan "Yaşasın Demirspor" kampanyasına destek olunması çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 15:35 Güncelleme: 13.07.2025 - 15:35
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'dan Adana Demirspor'a destek mesajı
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor için başlatılan "Yaşasın Demirspor" kampanyasına destek olunması çağrısında bulundu.

        Kanlı, yazılı açıklamasında, Adana Demirspor'un yanında yer almanın, kent tarihine, ruhuna ve birlikteliğine sahip çıkmak anlamına geldiğini belirtti.

        Adana Demirspor'un kentin gururu ve ortak değeri olduğunu kaydeden Kanlı, mali sıkıntıdaki takım için başlatılan "Yaşasın Demirspor" kampanyasına destek olunması için çağrı yaptı.

        Kanlı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Milliyetçi Hareket Partisi olarak sporu ve spor kulüplerimizi birleştirici güç olarak görüyor, Adana Demirspor'un yaşaması ve başarıya koşması için başlatılan bu anlamlı kampanyayı gönülden destekliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi, sivil toplum kuruluşlarını, iş dünyasını ve yerel yönetimleri bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Adana Demirspor yalnız değildir, asla yalnız kalmayacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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