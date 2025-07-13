MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'dan Adana Demirspor'a destek mesajı

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor için başlatılan "Yaşasın Demirspor" kampanyasına destek olunması çağrısında bulundu.

Kanlı, yazılı açıklamasında, Adana Demirspor'un yanında yer almanın, kent tarihine, ruhuna ve birlikteliğine sahip çıkmak anlamına geldiğini belirtti.

Adana Demirspor'un kentin gururu ve ortak değeri olduğunu kaydeden Kanlı, mali sıkıntıdaki takım için başlatılan "Yaşasın Demirspor" kampanyasına destek olunması için çağrı yaptı.

Kanlı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak sporu ve spor kulüplerimizi birleştirici güç olarak görüyor, Adana Demirspor'un yaşaması ve başarıya koşması için başlatılan bu anlamlı kampanyayı gönülden destekliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi, sivil toplum kuruluşlarını, iş dünyasını ve yerel yönetimleri bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Adana Demirspor yalnız değildir, asla yalnız kalmayacaktır."