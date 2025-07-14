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        Adana'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl hapis

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki müstakil evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:00 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:00
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        Adana'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl hapis
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki müstakil evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık S.K. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 31 Mayıs 2024'te F.K'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki müstakil evinden 2 cep telefonu çaldığını belirttiği sanığın, "binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

        S.K. ise hakkındaki suçlamaları reddetti, beraatine karar verilmesini istedi.

        Müşteki F.K'nin avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını yineledi.

        Beyanların ardından hakim, "binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın, mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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