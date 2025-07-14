Adana'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl hapis

Müşteki F.K'nin avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını yineledi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 31 Mayıs 2024'te F.K'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki müstakil evinden 2 cep telefonu çaldığını belirttiği sanığın, "binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

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