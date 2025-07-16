Adana'da 500 keklik doğaya salındı

Programa, Kozan Orman İşletme Müdürü Mahmut Menlizetoğlu ve Kozan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Vahap Avcı da katıldı.

Kozan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, keneyle mücadele ve doğal dengenin korunması çalışmaları kapsamında Salmanlı Mahallesi'ndeki Üğlük tepesinde etkinlik düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.