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        Adana'da 500 keklik doğaya salındı

        Adana'nın Kozan ilçesinde 500 keklik doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 14:05 Güncelleme: 16.07.2025 - 14:05
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        Adana'da 500 keklik doğaya salındı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde 500 keklik doğaya bırakıldı.

        Kozan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, keneyle mücadele ve doğal dengenin korunması çalışmaları kapsamında Salmanlı Mahallesi'ndeki Üğlük tepesinde etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte, 500 keklik doğaya salındı.

        Programa, Kozan Orman İşletme Müdürü Mahmut Menlizetoğlu ve Kozan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Vahap Avcı da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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