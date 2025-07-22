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        GÜNCELLEME - Adana'da ailesinin 13 gündür haber alamadığı genç kız Malatya'da bulundu

        Adana'da ailesinin 13 gündür haber alamadığı 16 yaşındaki genç kız, Malatya'da bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 16:04 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:04
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        GÜNCELLEME - Adana'da ailesinin 13 gündür haber alamadığı genç kız Malatya'da bulundu
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        Adana'da ailesinin 13 gündür haber alamadığı 16 yaşındaki genç kız, Malatya'da bulundu.

        Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde yaşayan E.K, 9 Temmuz'da ailesine dışarıda gezeceğini belirterek evden çıktı.

        Eve dönmeyen kızlarından haber alamayan anne Fındık (53) ve baba Süleyman K. (55), Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine başvurdu.

        Malatya'da olan E.K. ise polis merkezine gitti.

        Bunun üzerine ekipler, genç kızın ailesine haber verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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