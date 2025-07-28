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        Adana'da tutuklanan terör örgütü PKK/YPG sanığı hakim karşısında

        Adana'da terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın 12 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 13:33 Güncelleme: 28.07.2025 - 13:33
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        Adana'da tutuklanan terör örgütü PKK/YPG sanığı hakim karşısında
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        Adana'da terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın 12 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya Suriye uyruklu sanık D.Y. ve avukatı katıldı.

        Tercüman aracılığıyla savunması alınan D.Y, cep telefonunda bulunan silahlı fotoğrafların kendisine ait olmadığını iddia ederek, "PKK/YPG içinde silahlı eğitim aldım. Eğitim sonrası örgütün görevlendirmesiyle farklı yerlerde nöbet tuttum ancak silahlı eyleme katılmadım. Tüm bildiklerimi anlattım." ifadesini kullandı.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, D.Y'nin mevcut halinin devamına karar verip dijital materyallere ilişkin bilirkişi incelemesine ait raporun beklenilmesi için duruşmayı erteledi.

        Terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 28 Kasım 2024'te tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 12 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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