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        Adana'da tüfekle oğullarından birini öldürüp diğerini yaralayan baba tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 4 gün önce av tüfeğiyle ateş ettiği oğullarından birini öldürüp diğerini ağır yaralayan baba tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 09:46 Güncelleme: 29.07.2025 - 09:46
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        Adana'da tüfekle oğullarından birini öldürüp diğerini yaralayan baba tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 4 gün önce av tüfeğiyle ateş ettiği oğullarından birini öldürüp diğerini ağır yaralayan baba tutuklandı.

        Gölbaşı Mahallesi'nde 25 Temmuz'da oğullarından Nihat'ı (42) öldürüp, Mesut K'yi (34) ağır yaralayan Erol K'nin (69) Adana İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kavga anına ilişkin kamera kaydına ulaşıldı. Bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, Nihat ve Mesut K. ile babalarının kavga etmesi, kavganın ardından zanlının çocuklarına tüfekle ateş etmesi yer aldı.

        Kayıtta Erol K'nin, yerde yaralı yatan oğullarını tekmelediği, çevredeki vatandaşların da zanlıyı uzaklaştırıp yaralıları hafif ticari araca taşıdığı görüldü.

        Gölbaşı Mahallesi'nde 25 Temmuz'da miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle oğullarından Nihat K'yi öldürüp Mesut K'yi ağır yaralayan Erol K, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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