Adana ve Hatay'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

İskenderun ilçesinde de Savaş Mahallesi'nde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Burada grup adına açıklama yapan Gazi Kılıçparlar, tüm dünyanın Gazze için ayağa kalktığını belirterek, Küresel Sumud Filosu'nun amacına ulaştığını ifade etti.

Adana ve Hatay'da, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya tepki gösterildi.

