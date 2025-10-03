Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana ve Hatay'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

        Adana ve Hatay'da, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 22:17 Güncelleme: 03.10.2025 - 22:25
        Adana ve Hatay'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi
        Adana ve Hatay'da, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya tepki gösterildi.

        Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) öncülüğünde Ulu Cami önünde bir araya gelen katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.

        Burada grup adına açıklama yapan Gazi Kılıçparlar, tüm dünyanın Gazze için ayağa kalktığını belirterek, Küresel Sumud Filosu'nun amacına ulaştığını ifade etti.

        Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilen programda katılımcılar filoya destek için bileklerine mavi kurdele taktı.

        Cami önünde kurulan Küresel Sumud Filosu'na destek çadırında da çeşitli dövizler yer aldı.

        - Hatay

        Hatay'da da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi.

        Merkez Antakya ilçesinde İnsani Yardım Vakfı (İHH) öncülüğünde TOKİ Rasulullah Camisi önünde toplanan katılımcılar, ellerinde dövizlerle İsrail aleyhine slogan attı.

        Bazı sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği etkinlikte dualar edildi.

        İskenderun ilçesinde de Savaş Mahallesi'nde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

        Dörtyol ilçesinde Çaylı Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki göstererek oturma eylemi gerçekleştirdi.

