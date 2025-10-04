Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti

        Adana'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, iki gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 11:23 Güncelleme: 04.10.2025 - 11:23
        Adana'da kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti
        Adana'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, iki gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda 4 Ekim'de Gökhan K. idaresindeki 01 EYD 41 plakalı otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan 25 ADN 148 plakalı motosikletin sürücüsü Mutlu Güneş (38) tedavi gördüğü Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Gökhan K. ile yanında yolcu konumunda bulunan bir kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Gökhan K. yönetimindeki otomobil, 4 Ekim'de arkasından gelen araca yol vermek için şerit değiştirirken kendisiyle aynı istikamette giden Mutlu Güneş idaresindeki motosiklete çarpmıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Güneş ile otomobil sürücüsü Gökhan K. ve yanındaki ismi öğrenilemeyen yolcu da yaralanmıştı. Kaza, bir aracın kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

