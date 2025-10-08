Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da çakarlı araçla kendini polis olarak tanıtan ve üst araması yapan zanlı kamerada

        Adana'da aracına çakar takarak kendini polis olarak tanıtan zanlının, sokaktaki çocuklara üst araması yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 16:03 Güncelleme: 08.10.2025 - 16:03
        Adana'da çakarlı araçla kendini polis olarak tanıtan ve üst araması yapan zanlı kamerada
        Adana'da aracına çakar takarak kendini polis olarak tanıtan zanlının, sokaktaki çocuklara üst araması yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, kullandığı otomobile çakar takan ve kafasında kask olan şüpheli, sokakta bulunan çocuklara kendini polis olarak tanıtıp üst araması yaptı.

        Kurusıkı tabancayla ateş açtığı da öne sürülen şüpheli, daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

        Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

