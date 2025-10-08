Adana'da çakarlı araçla kendini polis olarak tanıtan ve üst araması yapan zanlı kamerada

Kurusıkı tabancayla ateş açtığı da öne sürülen şüpheli, daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, kullandığı otomobile çakar takan ve kafasında kask olan şüpheli, sokakta bulunan çocuklara kendini polis olarak tanıtıp üst araması yaptı.

Adana'da aracına çakar takarak kendini polis olarak tanıtan zanlının, sokaktaki çocuklara üst araması yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

