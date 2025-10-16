Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 2 arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa 30 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı 2 arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan toplam 30 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 18:54 Güncelleme: 16.10.2025 - 18:54
        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 22 Kasım 2023'te Alperen Kaya (19) ve Eren Güngör'ün (19) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan sanık Şeref A. (20) ile bazı müştekiler, tanıklar ve avukatlar katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, Kışla Mahallesi'nde yayaların kullandığı Gençlik Köprüsü'nde Alperen Kaya, Eren Güngör ve Şeref A. arasında çıkan tartışmada, Şeref A'nın bıçakla Kaya ve Güngör'ü öldürüp kaçtığını kaydetti.

        Savcı, Şeref A'nın, Kaya ve Güngör'e yönelik eylemi sırasında öldürme kastıyla hareket ettiğini belirterek, sanığın üzerine atılı "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Şeref A, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Tanık beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın maktul Alperen Kaya'ya yönelik öldürme eylemi sebebiyle "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl, diğer maktul Eren Güngör'e yönelik öldürme eylemi nedeniyle de "haksız tahrik altında kasten öldürme" 15 yıl olmak üzere toplamda 30 yıl hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

        Merkez Yüreğir ilçesinde 22 Kasım 2023'te Şeref A, Gençlik Köprüsü'nde tartıştığı arkadaşları Alperen Kaya ve Eren Güngör'ü bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmış, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezası talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

