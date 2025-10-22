Adana'da köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Adana'nın Feke ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Belenköy Mahallesi'nde Serdar A'nın kullandığı 01 US 833 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki köprüden düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Atilla B'yi Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
