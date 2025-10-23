Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası

        Adana'da internet üzerinden cep telefonu satışı ilanıyla bir kişiyi 4 bin 500 lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa, 3 yıl 4 ay hapis ve 7 bin 500 lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 17:37 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:37
        Adana'da dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası
        Adana'da internet üzerinden cep telefonu satışı ilanıyla bir kişiyi 4 bin 500 lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa, 3 yıl 4 ay hapis ve 7 bin 500 lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ç.D. ve müşteki E.Ö. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki E.Ö'nün internet sitesinde cep telefonu ilanını görmesi üzerine tanıştığı sanık Ç.D'nin, kendi banka hesabına 4 bin 500 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

        Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın E.Ö. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu bildirerek, Ç.D'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

        Müşteki E.Ö. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık Ç.D'yi 3 yıl 4 ay hapis ve 7 bin 500 lira adli para cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

