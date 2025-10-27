Adana'da çay ocağına silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olayda yaralanan olmazken, kurşunlardan biri caddede park halindeki polis aracına isabet etti.

Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'ndeki bir çay ocağına iki kişi tabancayla ateş açtı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir çay ocağına silahla ateş eden şüpheli, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

