        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        GÜNCELLEME - Adana'da çay ocağına silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerden biri yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir çay ocağına silahla ateş eden şüpheliden biri, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 23:25 Güncelleme: 27.10.2025 - 23:25
        GÜNCELLEME - Adana'da çay ocağına silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerden biri yakalandı
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir çay ocağına silahla ateş eden şüpheliden biri, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'ndeki bir çay ocağına iki kişi tabancayla ateş açtı.

        Olayda yaralanan olmazken, kurşunlardan biri caddede park halindeki polis aracına isabet etti.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Şüphelilerden biri, kovalamaca sonucu saldırıda kullandığı tabancayla yakalandı.

        Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin saldırı amacıyla İstanbul'dan Adana'ya geldiği öğrenildi.

        Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Tepebağ Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir çay ocağına silahlı saldırı gerçekleştirilen iş yeri ilerisinde devriye görevi yapan resmi ekip otosunun camına mermi isabet ettiği belirtildi.

        Açıklamada, "Paylaşımlarda iddia edilen polis aracına silahlı saldırı olayı gerçeği yansıtmamakta olup konu ile ilgili Adana İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmada, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen iki şüpheliden 2005 Kadıköy doğumlu, 2 suç kaydı bulunan B.Ö. suç aletiyle yakalanmış. 2010 Seyhan doğumlu, çeşitli suçlardan 17 kaydı bulunan Ş.D.'yi ise yakalama çalışmaları devam etmektedir." bilgisi aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

