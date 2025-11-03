Adana&#39;nın Karataş ilçesinde yeğenini tabancayla öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, yeğeni Batuhan Bulut&#39;u öldürmekle suçlanan tutuklu sanık A.A. (35) ile avukatlar katıldı.A.A, savunmasında, &quot;Olayda kimseyi öldürme amacım yoktu. Kesinlikle hedef gözetmedim. Maktul olay anında bana karşı silah çekti.&quot; dedi.Müşteki avukatı ise sanığın, yeğeninin eski eşiyle ilişkisi varmış gibi göstererek &quot;haksız tahrik hükümlerinden&quot; faydalanmaya çalıştığını öne sürdü.Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.Beyanların ardından mahkeme heyeti, A.A&#39;nın mevcut halinin devamına, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.- OlayAdana&#39;nın Karataş ilçesi Meletmez Mahallesi&#39;nde 7 Mayıs 2023&#39;te A.A, iddiaya göre boşandıktan sonra aile büyüklerinin araya girmesiyle tekrar birlikte yaşamaya başladığı eski eşi C.S&#39;ye sarkıntılık yaptığı iddiasıyla yeğeni Batuhan Bulut&#39;u silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Sanık hakkında &quot;kasten öldürme&quot; suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.