Adana'da otomobilin markete girmesi güvenlik kamerasında

Olayda yaralanan olmazken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce yol kenarında park halindeki bir motosiklete çarptı.

Adana'da kontrolden çıkan bir otomobilin markete girmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.