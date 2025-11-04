Adana'da tekel bayi önünden 24 şişe içki çalan şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan zanlının olayda kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi.

İş yeri sahibi H.A'nın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Alınan bilgiye göre, 15 Ekim'de Toros Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'ndaki bir tekel bayisi önünde bulunan 24 şişe içki çalındı.

