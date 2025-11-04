Adana'da ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi
Adana'nın Pozantı ilçesinde ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.
Adana’nın Pozantı ilçesinde ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş denetimlerinde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.
Ekipler, şüphelilerin üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait mermi buldu.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.