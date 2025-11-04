Habertürk
Habertürk
        Adana'da ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi

        Adana'da ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi

        Adana'nın Pozantı ilçesinde ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 15:16 Güncelleme: 04.11.2025 - 15:16
        Adana'da ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi
        Adana’nın Pozantı ilçesinde ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş denetimlerinde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

        Ekipler, şüphelilerin üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait mermi buldu.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

