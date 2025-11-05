Adana'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
T.Ç'nin kullandığı 01 RM 465 plakalı minibüs, Kayhan Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Yol kenarına istiflenen tuğlalara çarpan araç, devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
