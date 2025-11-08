Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlarla ateş açılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 11:50 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlarla ateş açılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Ptt Evleri Mahallesi'ndeki çocuk parkında bir kişi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ateş açılması sonucu bacağından vurularak yaralandı.

        Olay yerinin yakınındaki semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlar yardım etmek için yaralının yanına gitti.

        Bu sırada yeniden silahla ateş açılması sonucu 6 kişi daha yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 7 yaralıdan Talip Çelikten ve Yusuf Solmaz müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Çelikten'in semt pazarında seyyar tezgahta tantuni, Solmaz'ın ise meyve satışı yaptığı ve olayla ilgisinin bulunmadığı öğrenildi.

        Öte yandan, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler

        Benzer Haberler

        Adana'da semt pazarını kana buladılar: 2 ölü, 5 yaralı
        Adana'da semt pazarını kana buladılar: 2 ölü, 5 yaralı
        Adana'da silahlı çatışma; yol kenarında tezgah açan tantunici öldü, 6 yaral...
        Adana'da silahlı çatışma; yol kenarında tezgah açan tantunici öldü, 6 yaral...
        e-Devlet Kapısı'ndan gönderdiği başvuru Adanalı teknisyeni süt çiftliği sah...
        e-Devlet Kapısı'ndan gönderdiği başvuru Adanalı teknisyeni süt çiftliği sah...
        Kasada duran cep telefonunu çaldı
        Kasada duran cep telefonunu çaldı
        Yanan ormanlar üretilen milyonlarca fidanla yeşerecek Adana Orman Bölge Müd...
        Yanan ormanlar üretilen milyonlarca fidanla yeşerecek Adana Orman Bölge Müd...
        Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tut...
        Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tut...