Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlarla ateş açılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ptt Evleri Mahallesi'ndeki çocuk parkında bir kişi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ateş açılması sonucu bacağından vurularak yaralandı.

Olay yerinin yakınındaki semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlar yardım etmek için yaralının yanına gitti.

Bu sırada yeniden silahla ateş açılması sonucu 6 kişi daha yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 7 yaralıdan Talip Çelikten ve Yusuf Solmaz müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çelikten'in semt pazarında seyyar tezgahta tantuni, Solmaz'ın ise meyve satışı yaptığı ve olayla ilgisinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.