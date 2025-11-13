Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sebe, göreve başladı

        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Sebe, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 17:21 Güncelleme: 13.11.2025 - 17:21
        ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sebe, göreve başladı
        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Sebe, görevine başladı.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş'ın görevi bırakmasının ardından başhekim Prof. Dr. Ahmet Sebe oldu.

        Geçmiş yıllarda hastanede çeşitli görevlerde de bulunan Sebe, çalışmalarına başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

