ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sebe, göreve başladı
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Sebe, görevine başladı.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş'ın görevi bırakmasının ardından başhekim Prof. Dr. Ahmet Sebe oldu.
Geçmiş yıllarda hastanede çeşitli görevlerde de bulunan Sebe, çalışmalarına başladı.
