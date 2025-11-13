Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 18:44 Güncelleme: 13.11.2025 - 18:44
        Adana'da kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti
        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Karataş Bulvarı'nda ilerleyen 42 CGN 13 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat T'ye (75) çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Nihat T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

