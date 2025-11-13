Adana'da kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Karataş Bulvarı'nda ilerleyen 42 CGN 13 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat T'ye (75) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Nihat T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.