        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde 2025-2026 Akademik Yılı törenle açıldı

        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ATÜ) "2025-2026 Akademik Yılı" açılış töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 18:53 Güncelleme: 14.11.2025 - 18:53
        Vali Yavuz Selim Köşger, ATÜ Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağı ile Hırvatistan'da düşen Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağında şehit olan askerler ve pilotu rahmet, minnet ve şükranla andığını söyledi.

        ATÜ'nün genç bir üniversite olduğunu ifade eden Vali Köşger, "Enerjisi yüksek bir üniversite. Enerjisini, bu kadim topraklardan, Çukurova'nın, Anadolu'nun bilgeliğinden alıyor. Aynı zamanda da ismini kendisine tevarüs ettiği büyük devlet adamı Alparslan Türkeş'ten alıyor. Dolayısıyla bu üniversitede yetişen gençler ülkenin göz bebeği olacak. İstikbal ile ilgili umudumuzu diri tutmamıza vesile olacaklar." diye konuştu.

        Vali Köşger, ATÜ'nün yeni akademik öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

        - "Türkiye, geleceğin de öncü ülkelerinden biri olacaktır"

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu da yeni akademik yılın yanı sıra üniversite tarafından eğitim ve hizmet binalarının çatılarına kurulan 750 kilovat gücündeki güneş enerjisi santralinin hayırlı olmasını diledi.

        Her bir akademik yılın, bilgiye, bilime ve yeniliğe giden yolda yeni başlangıçlar ve heyecan olduğunu ifade eden Şatıroğlu, üniversitelerin sadece eğitim kurumları değil, aynı zamanda ülkenin geleceğini şekillendiren, fikirleriyle, araştırmalarıyla yetiştirdiği gençlerle Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü teminatı olduğunu vurguladı.

        Şatıroğlu, teknolojik gelişmelerin yapay zekadan enerji dönüşümüne kadar her alanda hızla ilerlediği bir dönemin yaşandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Bu süreçte üniversitelere, yarışma merkezlerine büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Bilimsel üretkenlik, yenilikçi düşünce ve sürdürülebilir teknoloji geliştirme alanlarında elde edilecek her bir başarı, ülkemizin kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacaktır. Bugün burada attığımız her adım yalnızca bir üniversitenin değil, aynı zamanda Türkiye'nin enerji, bilim ve teknoloji alanındaki geleceğinin şekillenmesine de büyük katkı sağlayacaktır. Bilimin ışığında, aklın rehberliğinde ve milletimizin iradesiyle Türkiye sadece bugünün değil, geleceğin de öncü ülkelerinden biri olacaktır." diye konuştu.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Enerji Yüzyılı hedefi doğrultusunda tam bağımsız Türkiye vizyonuyla büyük bir dönüşüm sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünün altını çizen Şatıroğlu, "Bu vizyonun başarıya ulaşmasında üniversitelerimizin, akademik kadrolarımızın ve siz genç araştırmacılarımızın katkısı son derece büyüktür. Enerji alanında temel hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'nda insan ve çevreyi merkeze alan, enerji ve madencilikte dönüşümü gerçekleştirmiş, kaynak ve teknolojide net ihracatçı ülke olmaktır." açıklamasında bulundu.

        - ATÜ'nün öğrenci sayısı 7 bine ulaştı

        Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen de bilgiyle, bilimle ve üretimle geleceği şekillendirme yolculuğunun yeni bir dönemine başladıklarını belirtti.

        Her yeni akademik yılın yeni umutların, hedeflerin ve başarıların habercisi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sözen, bu dönem öğrenci sayılarının 7 bine ulaştığını sözlerine ekledi.

        Güneş Enerjisi Santrali Şebeke Bağlantı Açılışı'nın da yapıldığı törene, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, diğer protokol üyeleriyle akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

