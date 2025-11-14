Adana'da kamyona çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.
Kayhan Mahallesi'nde kavşakta dönüş yapan Yusuf Y. (37) yönetimindeki 27 ASE 885 plakalı kamyona, arkadan gelen İshak P. yönetimindeki 07 HUL 64 plakalı otomobil çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada İshak P. ile yanındaki Cemile P. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
