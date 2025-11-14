Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kamyona çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 20:30 Güncelleme: 14.11.2025 - 20:30
        Adana'da kamyona çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
        Adana'nın Kozan ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

        Kayhan Mahallesi'nde kavşakta dönüş yapan Yusuf Y. (37) yönetimindeki 27 ASE 885 plakalı kamyona, arkadan gelen İshak P. yönetimindeki 07 HUL 64 plakalı otomobil çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada İshak P. ile yanındaki Cemile P. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

