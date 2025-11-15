Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da çalıştığı inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.

        15.11.2025 - 17:09
        Adana'da çalıştığı inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.

        PTT Evleri Mahallesi'ndeki 5 katlı inşaatın 4'üncü katındaki çalışma sırasında Kubbettin Kaya (45), henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü.

        İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen Kaya'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri inşaatta araştırma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

