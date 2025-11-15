Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da karşı şeride geçerek panelvana çarpan cipteki 2 kişi öldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde alt geçitte karşı şeride geçerek panelvana çarpan cipteki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 19:23 Güncelleme: 15.11.2025 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da karşı şeride geçerek panelvana çarpan cipteki 2 kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde alt geçitte karşı şeride geçerek panelvana çarpan cipteki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Turhan Cemal Beriker Bulvarı Müze Alt Geçidi'nde Yunus Görecek (20) idaresindeki 34 RC 9533 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek B.O'nun kullandığı 31 LV 973 plakalı panelvana çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, cip sürücüsü ile aynı araçtaki ismi öğrenilemeyen bir kadının öldüğünü belirledi.

        Yaralanan panelvan sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
        "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Milli Takım'ın 11'i belli oldu!
        Milli Takım'ın 11'i belli oldu!
        İstanbul'da sahile akın
        İstanbul'da sahile akın
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        "Burada herkesin yeri dolar"
        "Burada herkesin yeri dolar"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ı yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ı yalnız bırakmayacağız
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        İddia: ABD'nin Suriye ile anlaşması İsrail'i endişelendirdi
        İddia: ABD'nin Suriye ile anlaşması İsrail'i endişelendirdi
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den

        Benzer Haberler

        Kontrolden çıkan cip, hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
        Kontrolden çıkan cip, hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
        Adana'da Off-Road araçlarına yoğun ilgi Akdeniz Off-Road Kupası İkinci Maha...
        Adana'da Off-Road araçlarına yoğun ilgi Akdeniz Off-Road Kupası İkinci Maha...
        Adana'da 4'üncü kattan düşen inşaat işçisi öldü
        Adana'da 4'üncü kattan düşen inşaat işçisi öldü
        Adana'da çalıştığı inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
        Adana'da çalıştığı inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
        Çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
        Çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
        Akdeniz Off-Road Kupası İkinci Mahalli Yarışı'nın açılış seremonisi yapıldı
        Akdeniz Off-Road Kupası İkinci Mahalli Yarışı'nın açılış seremonisi yapıldı