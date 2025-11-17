Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 10:47 Güncelleme: 17.11.2025 - 10:47
        Adana'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk yaşamını yitirdi.

        Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 KYM 021 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Muhammet Miraç Çam'ın (12) kullandığı bisiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çam'ın hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, kaçan sürücünün otomobilinde inceleme yaptı.

        İncelemenin ardından çocuğun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsünün yakalanması için polis ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

