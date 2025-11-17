Adana'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk yaşamını yitirdi.
Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 KYM 021 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Muhammet Miraç Çam'ın (12) kullandığı bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çam'ın hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, kaçan sürücünün otomobilinde inceleme yaptı.
İncelemenin ardından çocuğun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsünün yakalanması için polis ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.
