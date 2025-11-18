Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 1 kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 09:56 Güncelleme: 18.11.2025 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 1 kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İddiaya göre, Fevzipaşa Mahallesi'nde 15 Kasım'da Baran Bayav (23), Derman A'nın bıçaklı saldırısına uğradı.

        Ağır yaralanan Bayav, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet zanlısının Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evde saklandığını belirledi.

        Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Derman A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlının, eşi cezaevinde olan kız kardeşi B.G'nin yanında görmesi nedeniyle Bayav ile kavga ettiği öne sürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        BMGK Gazze tasarısını kabul etti
        BMGK Gazze tasarısını kabul etti
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        Çifte avantaj için son 6 hafta
        Çifte avantaj için son 6 hafta
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        Evi yanan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
        Evi yanan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
        HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması!
        HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması!
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir

        Benzer Haberler

        Kazada ölen Miraç'ın babası: "Hayalleri vardı, makine ressamı olmak istiyor...
        Kazada ölen Miraç'ın babası: "Hayalleri vardı, makine ressamı olmak istiyor...
        Uzmanından korkutan uyarı: "Kuraklık senaryolarına hazır olmalıyız"
        Uzmanından korkutan uyarı: "Kuraklık senaryolarına hazır olmalıyız"
        Kardeşinin yasak ilişki yaşadığı şahsı iç çamaşırı ile kaçarken öldürdü
        Kardeşinin yasak ilişki yaşadığı şahsı iç çamaşırı ile kaçarken öldürdü
        Öğretmenler tuvaletine gizli kamera yerleştirilmesi soruşturmasında bir öğr...
        Öğretmenler tuvaletine gizli kamera yerleştirilmesi soruşturmasında bir öğr...
        Özel okulda öğretmenin gizli kamera skandalı Öğretmenin tuvaletlere yerleşt...
        Özel okulda öğretmenin gizli kamera skandalı Öğretmenin tuvaletlere yerleşt...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık 15 yıl hapis cezasına ç...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık 15 yıl hapis cezasına ç...