Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Görme engelli konservatuvar öğrencisinin hedefi piyanoyla dünyaya açılmak

        DİDEM AKIN AKÇAY - Adana'da görme engelinin zorluğunu aşıp piyanoda kendini geliştiren Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Ekrem Özcan Yılmaz, eğitiminin ardından eserlerini orkestrayla seslendirmeyi ve yurt dışında solo konser vermeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 11:42 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görme engelli konservatuvar öğrencisinin hedefi piyanoyla dünyaya açılmak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DİDEM AKIN AKÇAY - Adana'da görme engelinin zorluğunu aşıp piyanoda kendini geliştiren Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Ekrem Özcan Yılmaz, eğitiminin ardından eserlerini orkestrayla seslendirmeyi ve yurt dışında solo konser vermeyi hedefliyor.

        Doğuştan gelen rahatsızlık nedeniyle gözlerinde yüzde 90 görme kaybı oluşan 20 yaşındaki Yılmaz, piyanoyla Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlkokulunda tanıştı.

        Yılmaz, piyanoyu çalarken mutlak kulağa (absolut kulak) sahip olduğunu fark eden müzik öğretmeninin yönlendirmesiyle eğitimini Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünde sürdürdü.

        Kendini piyano ve müzikte geliştirip Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarını kazanan Yılmaz, derslerdeki azmiyle 3. sınıfa başladı.

        Müziği hayatının merkezine alan Yılmaz, konservatuvar eğitimini tamamlayıp yurt içi ve dışında piyano resitali vermek istiyor.

        - "Piyanoyla aramda çok güçlü bağ var"

        Ekrem Özcan Yılmaz, AA muhabirine, engelinin zorluklarını müzik sevgisiyle aştığını söyledi.

        Piyanoya ilgisinin çocuk yaşlarda başladığını dile getiren Yılmaz, "İlkokulda sınıfta çocuk parçalarını piyano başında çalardım. Arkadaşlarım benimle gurur duyardı. O günlerden beri piyanoyla aramda çok güçlü bağ var." dedi.

        Yılmaz, konservatuvara gitmesinin hayatının dönüm noktası olduğunu anlattı.

        Derslerde aldığı ses kayıtlarını tekrar tekrar dinleyerek kendini geliştirmeye çalıştığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Eseri ses kaydından yavaş yavaş analiz edip içselleştirerek çalışıyorum. Kabartma yazı da kullanıyorum ama çoğunlukla ses kaydıyla çalışıyorum. Bu, benim için daha erişilebilir oluyor. Parmak numaralarını, temposunu, nüanslarını kendim çözümleyip eseri oluşturuyorum. Zor ama özel bir yol."

        - "Yurt dışında solo konserler vermek en büyük hayalim"

        Yılmaz, iki kez sahne aldığı Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali'nde 3 ödüle layık görüldüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Barok'tan Bach, Romantik dönemden Chopin çalıyorum. Her sahne benim için yeni bir evren. O an alkışları unuturum, dünya sessizleşir, sadece piyano ve ben kalırız. Piyano en büyük dostum, yaşam kaynağım. Benim gibi görme engelli veya farklı zorluklar yaşayan gençlere ilham kaynağı olmak istiyorum. Kendi bestelerimi ve büyük eserleri orkestralarla seslendirmek, yurt dışında solo konserler vermek en büyük hayalim. İnsan isterse her şeyi başarır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zehirlenme felaketinde 4 kişi adliyeye sevk edildi!
        Zehirlenme felaketinde 4 kişi adliyeye sevk edildi!
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kabine Beştepe'de toplandı
        Kabine Beştepe'de toplandı
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor

        Benzer Haberler

        Eşi cezaevinde olan kız kardeşinin sevgilisini öldürdü
        Eşi cezaevinde olan kız kardeşinin sevgilisini öldürdü
        Adana'da Kubilay Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin davada mütalaa...
        Adana'da Kubilay Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin davada mütalaa...
        Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Muhammet Miraç, makine ressamı olmak istiy...
        Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Muhammet Miraç, makine ressamı olmak istiy...
        Yasak ilişki cinayeti kamerada: Görüntülere bıçaklama anları yansıdı
        Yasak ilişki cinayeti kamerada: Görüntülere bıçaklama anları yansıdı
        Doğan: "Tarımda suyun verimli kullanılması artık bir tercih değil, zorunlul...
        Doğan: "Tarımda suyun verimli kullanılması artık bir tercih değil, zorunlul...
        Adana'da 1 kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
        Adana'da 1 kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı