Adana'daki suç örgütüne yönelik soruşturmada 7 zanlı daha tutuklandı

Adana merkezli 10 ilde yürütülen Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Ekim'de 10 ilde düzenlenen operasyon kapsamında aranan firari M.S.A, R.A. ve M.C.S'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, teknik ve fiziki takiple yurt dışına kaçma hazırlığındaki 3 zanlının saklandığı adresleri tespit etti.

Şüpheliler M.S.A, R.A. ve M.C.S. ile bunların saklanmasına yardım ettiği öne sürülen Y.A, C.A.M, A.K. ve M.E. operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 96'dan 103'e yükseldi.

Öte yandan, suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 2025 yılında tutuklananların sayısı ise 197'ye ulaştı.