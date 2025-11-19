Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'daki suç örgütüne yönelik soruşturmada 7 zanlı daha tutuklandı

        Adana merkezli 10 ilde yürütülen Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli daha tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 09:59 Güncelleme: 19.11.2025 - 09:59
        Adana'daki suç örgütüne yönelik soruşturmada 7 zanlı daha tutuklandı
        Adana merkezli 10 ilde yürütülen Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli daha tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Ekim'de 10 ilde düzenlenen operasyon kapsamında aranan firari M.S.A, R.A. ve M.C.S'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, teknik ve fiziki takiple yurt dışına kaçma hazırlığındaki 3 zanlının saklandığı adresleri tespit etti.

        Şüpheliler M.S.A, R.A. ve M.C.S. ile bunların saklanmasına yardım ettiği öne sürülen Y.A, C.A.M, A.K. ve M.E. operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 96'dan 103'e yükseldi.

        Öte yandan, suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 2025 yılında tutuklananların sayısı ise 197'ye ulaştı.

        - Operasyon

        Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Adana, İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli'deki 403 adrese 800 ekip ve 2 bin personelin katılımıyla 13 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 130 zanlı yakalanmıştı.

        Adreslerdeki aramalarda, 4 el yapımı patlayıcı, 27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 tüfeği, 2 otomatik tabanca, 38 bin 915 uyuşturucu hap ve dijital materyal ele geçirilmişti.

        Operasyonda yakalanan şüphelilerden 96'sı tutuklanmış, 31'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 34'ü serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

