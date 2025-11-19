Adana'da dayısını bıçakla öldüren sanığa verilen 15 yıl hapsin gerekçesi açıklandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dayısını bıçaklayarak öldüren sanığın, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi yazıldı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince, Dervişler Mahallesi'ndeki evde 21 Nisan 2024'te Mehmet Tunç'un (41) bıçakla öldürülmesine ilişkin tutuklanan yeğeni M.O.B'ye (22) 17 Ekim'deki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.
Kararda sanığın, iki kardeşi ve birlikte yaşadığı kadınla, dayısı Tunç'un ikametine yerleştiği bilgisi aktarıldı.
Tunç'un, olay günü konsere gittiği arkadaşlarıyla eve dönen sanığa, gürültü yaptıkları gerekçesiyle tepki gösterdiği ifade edilen kararda, tartışma sırasında M.O.B'nin kendisine yumruk atan dayısını bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.
Tanık beyanları ve sanığın savunmasından, bıçağı ilk olarak maktulün çektiğinin anlaşıldığı kaydedilen kararda, şu değerlendirme yapıldı:
"Sanığın suçunu haksız fiilin tahriki altında işlediği, tahrike sebep olan fiilin ağırlığına ve suçun işleniş şekli dikkate alındığında Türk Ceza Kanunu'nun 29. Maddesi'nde yer alan asgari hadde indirim yapılması gerektiği mahkememizce anlaşılmıştır. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkilerine göre hakkında 62. Madde'nin de uygulanmasıyla mütalaaya uygun ve oy birliğiyle hüküm kurulmuştur."
M.O.B, Dervişler Mahallesi'ndeki evde tartıştığı dayısı Mehmet Tunç'u bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davada "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış ve tutukluluğunun devamına karar verilmişti.
