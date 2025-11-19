Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da dayısını bıçakla öldüren sanığa verilen 15 yıl hapsin gerekçesi açıklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dayısını bıçaklayarak öldüren sanığın, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 12:21 Güncelleme: 19.11.2025 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da dayısını bıçakla öldüren sanığa verilen 15 yıl hapsin gerekçesi açıklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dayısını bıçaklayarak öldüren sanığın, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi yazıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince, Dervişler Mahallesi'ndeki evde 21 Nisan 2024'te Mehmet Tunç'un (41) bıçakla öldürülmesine ilişkin tutuklanan yeğeni M.O.B'ye (22) 17 Ekim'deki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

        Kararda sanığın, iki kardeşi ve birlikte yaşadığı kadınla, dayısı Tunç'un ikametine yerleştiği bilgisi aktarıldı.

        Tunç'un, olay günü konsere gittiği arkadaşlarıyla eve dönen sanığa, gürültü yaptıkları gerekçesiyle tepki gösterdiği ifade edilen kararda, tartışma sırasında M.O.B'nin kendisine yumruk atan dayısını bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

        Tanık beyanları ve sanığın savunmasından, bıçağı ilk olarak maktulün çektiğinin anlaşıldığı kaydedilen kararda, şu değerlendirme yapıldı:

        "Sanığın suçunu haksız fiilin tahriki altında işlediği, tahrike sebep olan fiilin ağırlığına ve suçun işleniş şekli dikkate alındığında Türk Ceza Kanunu'nun 29. Maddesi'nde yer alan asgari hadde indirim yapılması gerektiği mahkememizce anlaşılmıştır. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkilerine göre hakkında 62. Madde'nin de uygulanmasıyla mütalaaya uygun ve oy birliğiyle hüküm kurulmuştur."

        M.O.B, Dervişler Mahallesi'ndeki evde tartıştığı dayısı Mehmet Tunç'u bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davada "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış ve tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Almanya'da emeklilik reformu iktidar partisini böldü
        Almanya'da emeklilik reformu iktidar partisini böldü
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        Grip vakaları artıyor!
        Grip vakaları artıyor!
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        'Bayğaralar' suç örgütü üyesi 3 şüpheli yurt dışına kaçış hazırlığındayken...
        'Bayğaralar' suç örgütü üyesi 3 şüpheli yurt dışına kaçış hazırlığındayken...
        Adana'daki suç örgütüne yönelik soruşturmada 7 zanlı daha tutuklandı
        Adana'daki suç örgütüne yönelik soruşturmada 7 zanlı daha tutuklandı
        Yurtdışına kaçacaklardı: 'Bayğaralar' çetesinin firarileri ve onlara yardım...
        Yurtdışına kaçacaklardı: 'Bayğaralar' çetesinin firarileri ve onlara yardım...
        Adana'nın hurmalı köyü, açık fabrikaya dönüştü Köyde 7'den 70'e herkes, ime...
        Adana'nın hurmalı köyü, açık fabrikaya dönüştü Köyde 7'den 70'e herkes, ime...
        Ağaca takılıp 1,5 saat asılı kalan paraşütçü, yeniden uçmak istiyor
        Ağaca takılıp 1,5 saat asılı kalan paraşütçü, yeniden uçmak istiyor
        Kuraklığın vurduğu Seyhan Baraj Gölü'nün çevresi tarım arazisi oldu üretim...
        Kuraklığın vurduğu Seyhan Baraj Gölü'nün çevresi tarım arazisi oldu üretim...