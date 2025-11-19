Adana'da dayısını bıçakla öldüren sanığa verilen 15 yıl hapsin gerekçesi açıklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dayısını bıçaklayarak öldüren sanığın, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi yazıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince, Dervişler Mahallesi'ndeki evde 21 Nisan 2024'te Mehmet Tunç'un (41) bıçakla öldürülmesine ilişkin tutuklanan yeğeni M.O.B'ye (22) 17 Ekim'deki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Kararda sanığın, iki kardeşi ve birlikte yaşadığı kadınla, dayısı Tunç'un ikametine yerleştiği bilgisi aktarıldı.

Tunç'un, olay günü konsere gittiği arkadaşlarıyla eve dönen sanığa, gürültü yaptıkları gerekçesiyle tepki gösterdiği ifade edilen kararda, tartışma sırasında M.O.B'nin kendisine yumruk atan dayısını bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

Tanık beyanları ve sanığın savunmasından, bıçağı ilk olarak maktulün çektiğinin anlaşıldığı kaydedilen kararda, şu değerlendirme yapıldı: