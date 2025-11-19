Kozan ilçesinde çiftçilere makine ve ekipman desteği verildi

Çiftçiler de desteklerinden ötürü yetkililere teşekkür etti.

Törende konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş, teslim edilen makine ve ekipmanlar sayesinde üreticilerin iş gücü verimliliğinin artacağını belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, KDAKP kapsamında verilen destekler için semt pazarında tören düzenlendi.

