Kozan ilçesinde çiftçilere makine ve ekipman desteği verildi
Adana'nın Kozan ilçesinde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında 22 çiftçiye makine ve ekipman dağıtıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında 22 çiftçiye makine ve ekipman dağıtıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, KDAKP kapsamında verilen destekler için semt pazarında tören düzenlendi.
Törende konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş, teslim edilen makine ve ekipmanlar sayesinde üreticilerin iş gücü verimliliğinin artacağını belirtti.
Çiftçiler de desteklerinden ötürü yetkililere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından 22 çiftçiye 9 tarla pülverizatör, 8 fanlı turbo pülverizatör ve 5 portatif ilaçlama makinesi dağıtıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.