Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Umreye gitmek için Balıkesir'den bisikletiyle yola çıkan kişi Adana'ya ulaştı

        Umreye gitmek için 10 gün önce Balıkesir'den bisikletiyle yola çıkan kişi, Adana'da mola verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 17:20 Güncelleme: 19.11.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Umreye gitmek için Balıkesir'den bisikletiyle yola çıkan kişi Adana'ya ulaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Umreye gitmek için 10 gün önce Balıkesir'den bisikletiyle yola çıkan kişi, Adana'da mola verdi.

        İşçi emeklisi 68 yaşındaki Fahrettin Şener, Mekke'de umre yapmak için 10 gün önce memleketi Balıkesir'den bisikletiyle yola çıktı.

        Adana'ya ulaşan Şener, merkez Seyhan ilçesindeki Sabancı Merkez Camisi'ni ziyaret etti.

        Burada bir süre mola veren ve namaz kılan Şener, AA muhabirine, bugüne kadar yaklaşık 900 kilometre yol katettiğini söyledi.

        Şener, yolculuğu kapsamında iki gün sonra Suriye'ye ulaşmayı hedeflediğini, buradan Ürdün'e, daha sonra da Suudi Arabistan'a geçeceğini anlatarak şöyle konuştu:

        "Suudi Arabistan'a ulaştığımda orada yaklaşık 1200 kilometre pedal çevirip Medine'ye ulaşmayı, burada 2 gün kaldıktan sonra da Allah kısmet ederse Mekke'ye ulaşmayı amaçlıyorum. Daha önce insanlar yürüyerek veya develerle kutsal topraklara gidiyordu. Ben de bisikletimle yola çıkmaya karar verdim. Şu ana kadar yolculuğum çok rahat geçti. Hedefin iyi olunca her şey de güzel oluyor. Günlük hedefim 100 kilometre yol katetmek. Yaklaşık 35 gün sonra kutsal topraklara ulaşmayı hedefliyorum."

        Şener, yolculuğu sırasında kendisini tanıyanların sıcak ilgisiyle karşılaştığını, bunun, kendisini sevindirdiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Rus kozmonot Aleksandr Lazutkin Adana'da üniversite öğrencileriyle buluştu
        Rus kozmonot Aleksandr Lazutkin Adana'da üniversite öğrencileriyle buluştu
        Camide ayakkabıları tek tek inceledi, beğendiğini çaldı
        Camide ayakkabıları tek tek inceledi, beğendiğini çaldı
        Adana'da 2 telefon dolandırıcılığı hükümlüsü hakkında aynı suçtan yeni dava...
        Adana'da 2 telefon dolandırıcılığı hükümlüsü hakkında aynı suçtan yeni dava...
        Kozan ilçesinde çiftçilere makine ve ekipman desteği verildi
        Kozan ilçesinde çiftçilere makine ve ekipman desteği verildi
        Adana'da dayısını bıçakla öldüren sanığa verilen 15 yıl hapsin gerekçesi aç...
        Adana'da dayısını bıçakla öldüren sanığa verilen 15 yıl hapsin gerekçesi aç...
        'Bayğaralar' suç örgütü üyesi 3 şüpheli yurt dışına kaçış hazırlığındayken...
        'Bayğaralar' suç örgütü üyesi 3 şüpheli yurt dışına kaçış hazırlığındayken...