Umreye gitmek için Balıkesir'den bisikletiyle yola çıkan kişi Adana'ya ulaştı

Umreye gitmek için 10 gün önce Balıkesir'den bisikletiyle yola çıkan kişi, Adana'da mola verdi.

İşçi emeklisi 68 yaşındaki Fahrettin Şener, Mekke'de umre yapmak için 10 gün önce memleketi Balıkesir'den bisikletiyle yola çıktı.

Adana'ya ulaşan Şener, merkez Seyhan ilçesindeki Sabancı Merkez Camisi'ni ziyaret etti.

Burada bir süre mola veren ve namaz kılan Şener, AA muhabirine, bugüne kadar yaklaşık 900 kilometre yol katettiğini söyledi.

Şener, yolculuğu kapsamında iki gün sonra Suriye'ye ulaşmayı hedeflediğini, buradan Ürdün'e, daha sonra da Suudi Arabistan'a geçeceğini anlatarak şöyle konuştu:

"Suudi Arabistan'a ulaştığımda orada yaklaşık 1200 kilometre pedal çevirip Medine'ye ulaşmayı, burada 2 gün kaldıktan sonra da Allah kısmet ederse Mekke'ye ulaşmayı amaçlıyorum. Daha önce insanlar yürüyerek veya develerle kutsal topraklara gidiyordu. Ben de bisikletimle yola çıkmaya karar verdim. Şu ana kadar yolculuğum çok rahat geçti. Hedefin iyi olunca her şey de güzel oluyor. Günlük hedefim 100 kilometre yol katetmek. Yaklaşık 35 gün sonra kutsal topraklara ulaşmayı hedefliyorum."