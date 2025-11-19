Rus kozmonot Aleksandr Lazutkin Adana'da üniversite öğrencileriyle buluştu

Mir Uzay İstasyonu'nda 6 ay görev yapan Rus kozmonot Aleksandr Lazutkin, Adana'da bir araya geldiği üniversite öğrencilerine uzaydaki tecrübelerini anlattı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), Tarsus Üniversitesi ile Rus Dili ve Kültür Merkezi tarafından "Uzayda Yaşam ve Keşif: Kozmonotluk Deneyimleri" konferansı organize edildi.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Rus kozmonot Lazutkin, öğrencilere uzay yolculuğuna ilişkin bilgi verdi.

Lazutkin, sunumunda Mir Uzay İstasyonu'nda çekilen görüntülerini paylaştı, yaşadığı keyifli ve zor anlarını anlattı.

Programda konuşan ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, her alanda gelişen ve geliştiren bir üniversite olduklarını söyledi.

Önemli bilim insanlarını öğrencilerle buluşturduklarını belirten Sözen, "Geçtiğimiz dönem açtığımız Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemizi büyütme arzusunu bu yıl gerçekleştirdik. Dört bölümle eğitim öğretime devam ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Lazutkin'e plaket takdim edilen konferansa, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen, Rus Dili ve Kültür Merkezi Direktörü Liudmila Nosova Kural ve akademisyenler de katıldı.