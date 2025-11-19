Habertürk
Habertürk
        Adana'da "1. Kozan Kitap Şenliği" düzenlendi

        Adana'da "1. Kozan Kitap Şenliği" düzenlendi

        Adana'nın Kozan ilçesinde yazar ve şairlerin katılımıyla "1. Kozan Kitap Şenliği" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 17:47 Güncelleme: 19.11.2025 - 17:47
        Adana'da "1. Kozan Kitap Şenliği" düzenlendi
        Adana'nın Kozan ilçesinde yazar ve şairlerin katılımıyla "1. Kozan Kitap Şenliği" yapıldı.

        Çukurova Üniversitesi Kozan İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Yazar Dr. Abdurrahman Kütük tarafından organize şenlik, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda ziyaretçileri ağırladı.

        Etkinlikte okuyucularla buluşan yazar ve şairler, eserlerini tanıttı.

        Kütük, şenliğin açılışında, Kozan'ın kültür ve edebiyat açısından zengin yapıya sahip olduğunu söyledi.

        İlçede çok sayıda şair ve yazar yetiştiğini dile getiren Kütük, "Amacımız, şair ve yazarlarımızı bir araya getirerek kültüre, sanata, edebiyata ve bilime verilen önemi yeniden vurgulamak, birlik, beraberlik ve dostluk ortamı oluşturmaktır. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz şenliği gelecek yıl daha geniş katılımla sürdürmeyi hedefliyoruz." dedi.

