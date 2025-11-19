Habertürk
        Adana'da KOBİ'lere dijitalleşme fırsatları anlatıldı

        Adana'da KOBİ'lere dijitalleşme fırsatları anlatıldı

        Adana'da küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlanması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda "KOBİ'ler için Dijitalleşme Fırsatları" etkinliği düzenlendi.

        Giriş: 19.11.2025 - 17:54 Güncelleme: 19.11.2025 - 17:54
        Adana'da KOBİ'lere dijitalleşme fırsatları anlatıldı
        Adana'da küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlanması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda "KOBİ'ler için Dijitalleşme Fırsatları" etkinliği düzenlendi.

        TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Adana Sanayi Odası'nda düzenlenen programın açılışında, KOBİ ve üniversitelere AR-GE konusunda ciddi destekler sağladıklarını söyledi.

        Yapay zeka alanında TÜBİTAK'ın proje destek çağrıları olduğuna dikkati çeken Aydın, şöyle konuştu:

        "Türkiye'nin teknolojik açığını kapatmamız gereken alanlara baktığımızda hep karşımıza çıkanlar yapay zeka, siber güvenlik ve nesnelerin interneti gibi teknolojiler. TÜBİTAK olarak öncelikli alanları tanımlıyoruz ve bir portföy yaklaşımında desteklerimizin önemli bir kısmını bu öncelikli alanlara yönlendiriyoruz."

        Aydın, kamunun yapay zeka dönüşümüne katkıda bulunduklarını, sektörün ihtiyaçlarına göre destekleri sürekli gözden geçirdiklerini belirterek, "Bunu yaparken de uluslararası arenada yaşanan gelişmeleri kendimize rehber olarak alıp, teknolojideki hızlı değişimleri güçlü sensörlerle sürekli algılayıp analiz ederek, rehber dokümanları tanımlayarak öncelikli alanlarda KOBİ'lerin dijital dönüşümüne destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        TÜBİTAK'ın aynı zamanda Avrupa Birliği fonlarının Türkiye'deki ana yürütücüsü olduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:

        "Avrupa, birçok çağrıda bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi desteklerini her geçen gün belirli alanlarla sınırlıyor. Burada dijital dönüşümü kapsayan alanların, öncelikli destek alanlarından biri olduğunu görüyoruz. Biz her geçen programda, Türkiye'nin bu desteklerden faydalanma düzeyinin gün geçtikçe artmasından, bu desteklere üniversitenin, kamunun, sanayinin başvurma iştahının her geçen yıl daha da arttığını görmekten memnunuz."

        Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da 2024 yılında 400 milyon liraya yakın destek verilen Adana'da bu yıl bitmeden rakamın 775 milyon liraya çıktığını anlattı.

        Dijitalleşmek için öncelikle verimli üretimin sağlanması gerektiğini vurgulayan İbrahimcioğlu, "Önce verimlilik ardından da dijitalleşme... Dijitalleşmeyle alakalı da her ne proje üretirseniz üretin lütfen yapacağınız yatırımlarda veriyi temele koyun. Veriye ilişkin olmayan herhangi bir projeyi biz dijital olarak isimlendirmiyoruz çünkü dijital dönüşümün temelinde veri var." diye konuştu.

        - Bakanlık destekleri

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Hande Merçan Aygen de 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni yayınladıklarını anımsattı.

        Aygen, stratejilerinin ana eksenlerinden birinin, dijital ekonomiye geçişin hızlandırılması olduğunu belirterek, "Bu kapsamda ilgili proje ve programları da başlattık. Büyük veri, bilişim altyapılarını kurmaya yönelik yatırımlarımızı hızlandırdık. Bunun dışında dijital dönüşüme yönelik destek programlarımızı çeşitlendirdik ve yaygınlaştırdık. İnsan kaynağının yetiştirilmesine yönelik destek programlarımızı başlattık." değerlendirmesinde bulundu.

        Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç'ın da konuştuğu etkinlikte, uzmanlar tarafından dijital dönüşüm süreci ve verilen destekler hakkında sunum yapıldı.

