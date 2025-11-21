Adana'da bir kişiyi tabancayla öldüren sanığa verilen 19 yıl 3 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Adana'da bir kişinin kafede tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklu 2 sanıktan birine 19 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi, diğerinin beraatine hükmedilmesine ilişkin kararın gerekçesi yazıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki kafede 3 Temmuz 2023'te Sefa Can Donma'yı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve 23 Eylül 2024'teki karar duruşmasında Volkan D'ye verilen ceza ile cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen Bora T. hakkındaki beraat hükmünün gerekçeli kararı hazırlandı.

Kararda, Volkan D. ve Sefa Can Donma'nın kafede tartıştıkları ve bu sırada maktulün kalabalık ortamda sanığa küfrettiği belirtildi.

Tanık beyanları dikkate alındığında, maktul Donma'nın haksız davranışları nedeniyle Volkan D'nin kasten öldürme suçunu işlediğinin anlaşıldığı ve sanık lehine haksız tahrik koşullarının oluştuğu sonucuna varıldığı kaydedilen kararda, şu değerlendirme yapıldı:

"Sanık lehine Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 29/1 maddesinde yer alan haksız tahrik sebebiyle müebbet hapis cezası yerine sanığa 'haksız tahrik altında kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından 19 yıl 3 ay hapis cezası verilmesinin hakkaniyete ve ölçülülük kuralına uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Sanığın adli sicil kaydına yansıyan sabıkalı geçmişi, suç işleme eğilimi dikkate alınarak sanık hakkında TCK'nin 62/1 maddesinde yer alan iyi hal indiriminin uygulanmasına yer olmadığına karar vermek gerekmiştir."