Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlarla bir araya geldi

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, merkez Seyhan ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Vali Köşger, Yeşiloba Mahallesi'ndeki Afetevleri Camisi'nde cuma namazı sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Köşger, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu ifade etti.

Vali Köşger, bu buluşmalarda vatandaşların taleplerini dinlediklerini dile getirdi.

- "Motosikletlere ceza yazma konusunda Türkiye birincisiymişiz"

Adana'yı her anlamda daha iyi bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını belirten Köşger, şunları kaydetti:

"Trafikteki hız sınırlarıyla ilgili Adana'nın tamamını değerlendirdik. Bu konuda anlamsız şekilde düşük tutulan hız sınırlarını arkadaşlarımız düzeltiyor. Motosiklet konusu ise kentimizin önemli problemlerinden biri. Üzerinde çok duruyoruz. Düzensiz motosiklet kullanan kişiler başka suçlara da karışabiliyor. Günlük 50 motosiklete el koyuyoruz. Haftalık olarak usulsüz, plakasız ya da çalıntı yaklaşık 20 bin motosiklete ceza uygulanıyor. Bu kadar üzerinde durmamıza rağmen düzensiz durumlar yaşanmaya devam ediyor. Motosikletlere ceza yazma konusunda Türkiye birincisiymişiz."