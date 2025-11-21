Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlarla bir araya geldi

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, merkez Seyhan ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 16:47 Güncelleme: 21.11.2025 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlarla bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, merkez Seyhan ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

        Vali Köşger, Yeşiloba Mahallesi'ndeki Afetevleri Camisi'nde cuma namazı sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Burada konuşan Köşger, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu ifade etti.

        Vali Köşger, bu buluşmalarda vatandaşların taleplerini dinlediklerini dile getirdi.

        - "Motosikletlere ceza yazma konusunda Türkiye birincisiymişiz"

        Adana'yı her anlamda daha iyi bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını belirten Köşger, şunları kaydetti:

        "Trafikteki hız sınırlarıyla ilgili Adana'nın tamamını değerlendirdik. Bu konuda anlamsız şekilde düşük tutulan hız sınırlarını arkadaşlarımız düzeltiyor. Motosiklet konusu ise kentimizin önemli problemlerinden biri. Üzerinde çok duruyoruz. Düzensiz motosiklet kullanan kişiler başka suçlara da karışabiliyor. Günlük 50 motosiklete el koyuyoruz. Haftalık olarak usulsüz, plakasız ya da çalıntı yaklaşık 20 bin motosiklete ceza uygulanıyor. Bu kadar üzerinde durmamıza rağmen düzensiz durumlar yaşanmaya devam ediyor. Motosikletlere ceza yazma konusunda Türkiye birincisiymişiz."

        Köşger, kent tarihinde kaçak yapılarla bugüne kadar görülmemiş düzeyde mücadele ettiklerini belirterek, "Seyhan Barajı kıyısındaki 70 yıllık kaçak yapıları yıktırıyorum. Karataş sahilindeki Harb-İş Plajı'ndaki kaçak yapıları yıktırdım. Yeni kaçak yapıya müsaade etmiyoruz. Kaçak yapılmış ancak ruhsatlandırılmamış olanlara da müsaade etmiyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!

        Benzer Haberler

        Adana'da bir kişiyi tabancayla öldüren sanığa verilen 19 yıl 3 ay hapis cez...
        Adana'da bir kişiyi tabancayla öldüren sanığa verilen 19 yıl 3 ay hapis cez...
        Adana'da nefes kesen kovalamaca: Firari hükümlü boş arazide yakalandı
        Adana'da nefes kesen kovalamaca: Firari hükümlü boş arazide yakalandı
        Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Çelik, emekli öğretmenlerle bir araya geldi
        Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Çelik, emekli öğretmenlerle bir araya geldi
        Adana'da oğlu öldürülen baba: Asıl oğlumu vuran adam gizli, saklanıyor
        Adana'da oğlu öldürülen baba: Asıl oğlumu vuran adam gizli, saklanıyor
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 25 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 25 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da gıda işletmelerinde denetim: 66 milyon lira ceza kesildi, 18 iş ye...
        Adana'da gıda işletmelerinde denetim: 66 milyon lira ceza kesildi, 18 iş ye...