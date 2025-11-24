Adana'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tomruk yüklü kamyon, Kozan-Feke kara yolunda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
