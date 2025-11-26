Habertürk
        Adana'da devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı

        Adana'da devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 09:14 Güncelleme: 26.11.2025 - 09:14
        Adana'da devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı
        Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Kozan-Adana kara yolunun Tırmıl mevkisinde devrildi.

        Kazada, araçta bulunan A.Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

