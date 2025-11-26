Adana'da devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Kozan-Adana kara yolunun Tırmıl mevkisinde devrildi.
Kazada, araçta bulunan A.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
