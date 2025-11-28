TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adana Valiliğini ziyaret etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Adana'da Valiliği ziyaret etti.
Kurtulmuş, Valiliğe gelişinde polis tören mangasını selamladı, daha sonra şeref defterini imzaladı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Vali Yavuz Selim Köşger'den kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
