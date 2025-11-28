Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        28.11.2025 - 23:14
        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Tavşantepe Mahallesi Sehlikzade Hasan Efendi Caddesi'nde Tülay A. idaresindeki 01 BDJ 530 plakalı otomobil ile Mehmet C. yönetimindeki 34 VT 3893 plakalı otomobil çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada Tülay A. ve yanındakiler Nazife C. ile Onur C. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

