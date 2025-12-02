Habertürk
        Adana'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Adana'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 01:22 Güncelleme: 02.12.2025 - 01:22
        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şambayadı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

