Adana'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şambayadı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.