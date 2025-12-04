Feke'de evin bacasında çıkan yangın söndürüldü
Feke ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karacaoğlan Mahallesi'nde bir evin bacasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
