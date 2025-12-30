Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin evinin önünde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 10:22 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin evinin önünde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Toros Mahallesi'nde 28 Aralık'ta Veli Arslandağ'ın (21) evinin önünde tabancayla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

        Buna göre, gözaltında bulunan cinayet zanlısı Fatih B'nin (29) kız arkadaşı Büşra K. (23), arkadaşları Ömer Faruk K. (26) ve Barış Y. (21) ile otomobille olay yerine gittiği, Arslandağ'ı tabancayla yaraladıktan sonra arkadaşlarıyla araca taşıyıp özel hastaneye kaldırdıkları öğrenildi.

        Fatih B'nin daha sonra arkadaşı Engin D. (40) tarafından başka araçla hastanenin yakınından alındığı ve polis ekiplerince merkez Sarıçam ilçesinde aracın önü kesilerek yakalandığı belirtildi.

        Öte yandan, Veli Arslandağ'ın arkadaşlarıyla 4 ay önce Fatih B'yi darbettiği ve bu nedenle aralarında husumet oluştuğu öne sürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Toros Mahallesi'nde 28 Aralık'ta gece saatlerinde Fatih B. tarafından tabancayla vurulan Veli Arslandağ, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, cinayet zanlısı Fatih B. ile arkadaşları Büşra K, Ömer Faruk K, Barış Y. ve Engin D'yi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı

        Benzer Haberler

        Kuraklık nedeniyle Seyhan Nehri'ne su verilmeyince atık su gerçeği ortaya ç...
        Kuraklık nedeniyle Seyhan Nehri'ne su verilmeyince atık su gerçeği ortaya ç...
        Adana merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı
        Adana merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı
        Vurup hastaneye götürdükleri genç öldü, kaçan katil ile arkadaşları yakalan...
        Vurup hastaneye götürdükleri genç öldü, kaçan katil ile arkadaşları yakalan...
        Sahte konkordato oyunu çöktü, 8 kilo altın sevgiliden çıktı: 15 tutuklama A...
        Sahte konkordato oyunu çöktü, 8 kilo altın sevgiliden çıktı: 15 tutuklama A...
        Adana'da kiraladığı otomobilde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 22,5 yı...
        Adana'da kiraladığı otomobilde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 22,5 yı...
        Başkan Dal "Saimbeyli için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"
        Başkan Dal "Saimbeyli için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"