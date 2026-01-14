Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da çiftlikte ruhsatsız silah ele geçirildi

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çiftlikte ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 09:06 Güncelleme: 14.01.2026 - 09:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da çiftlikte ruhsatsız silah ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çiftlikte ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ufacıkören Mahallesi'ndeki bir çiftliğe operasyon düzenlendi.

        Çiftlikte yapılan aramada, ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği, 150 mermi ve bir miktar sentetik ecza ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Ekipler A.T, M.T. ve C.T'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Gümüş rekora doymuyor
        Gümüş rekora doymuyor
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Fenerbahçe'den Kante bombası!
        Fenerbahçe'den Kante bombası!
        Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
        Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Cinsel tacizle suçlandı
        Cinsel tacizle suçlandı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Beyin sağlığını güçlendiren doğal besinler
        Beyin sağlığını güçlendiren doğal besinler
        "Faiz oranlarını düşüren birinin gelmesi gerek"
        "Faiz oranlarını düşüren birinin gelmesi gerek"
        2025 en sıcak 3'üncü yıl oldu
        2025 en sıcak 3'üncü yıl oldu
        Karla karışık yağmur ve kar yağışı alarmı
        Karla karışık yağmur ve kar yağışı alarmı
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        Kazanın faili kar topu!
        Kazanın faili kar topu!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!

        Benzer Haberler

        Feke'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Feke'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
        Adana'da bir çiftlik evinde ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu ele geçirildi
        Adana'da bir çiftlik evinde ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu ele geçirildi
        Çatısı akan 201 yıllık camide kovalı önlem
        Çatısı akan 201 yıllık camide kovalı önlem
        Sobadan çıkan yangın, evi küle çevirdi
        Sobadan çıkan yangın, evi küle çevirdi
        Adana'da yangın: Ev ve ahır küle döndü
        Adana'da yangın: Ev ve ahır küle döndü