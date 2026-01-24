Habertürk
        Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

        Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

        Adana merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 09:46 Güncelleme: 24.01.2026 - 09:46
        Adana merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.


        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından yasa dışı bahis oynatan bir şebekeyi tespit etti.

        Çalışma kapsamında Adana, Mersin, Kayseri, Bursa, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4'ü kadın, 3'ü çocuk toplam 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şebekenin, yurt dışından temin edilen altyapıyla yasa dışı bahis paneli kurarak faaliyet yürüttüğü, bir ayda yaklaşık 50 milyon liralık işlem hacmi oluşturduğu belirlendi.

        Elde edilen paraların ise kripto hesaplara aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 18'i adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 13'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

