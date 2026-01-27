Habertürk
Habertürk
        Adana'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı

        Adana'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 22:13 Güncelleme: 27.01.2026 - 22:13
        Adana'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı
        Adana'nın Kozan ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

        Bir fabrikadaki işçileri taşıyan A.C. yönetimindeki minibüs, Kozan-Ceyhan yolunun Hacılar mevkisinde devrildi.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

